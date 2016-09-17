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Новый эпизод "Звездных войн" получил восторженные отзывы

Новый эпизод "Звездных войн" получил восторженные отзывы
Новый эпизод легендарной саги вызвал восторженные комментарии у некоторых актеров. В том числе и Адам Драйвер. Недавно Адам представлял “Патерсон” режиссера Джима Джармуша в крупнейшем канадском городе - Торонто. Многим кинолюбителям Адам запомнился благодаря последнему, седьмому эпизоду “Звездных войн”, где он сыграл Кайло Рена. Этот персонаж - злодей, крайне неуравновешенный, амбициозный и безуспешно пытающийся походить на Дарта Вейдера.

Он продолжил работать со сценаристами и съемочной группой восьмой части известной вселенной. Адам поделился с журналистами своими впечатлениями о новом фильме. По его словам, работа велась еще более напряженная и тщательная над проработкой сценария и актерской игрой, чем в “Пробуждении силы”. Он сравнивает эти два эпизода с двумя другими, если седьмой напоминает “Новую Надежду”, то восьмой - фильм “Империя наносит ответный удар”. Он в восторге от результата, называет совместный проект великолепным, логичным и несколько неоднозначным, намекая на скрытый смысл некоторых моментов. Адам признает, что приятнее играть фильмы, в которых есть посыл зрителям, и которые ничего специально не упрощают для аудитории.

Адам Драйвер высказал мнение, что ставки этого фильма довольно высокие и никто из участников проекта не собирается бездельничать. Однако основной совет, который он дает своим коллегам - не зацикливаться постоянно на работе, но немного улучшить уже готовый результат. Адам сравнивает свою работу над “Звездными войнами” с работой над фильмами “Джима Джармуша”, решает немного положиться на естественный ход событий. “Патерсон” - очень атмосферный фильм в духе Джармуша, наполненный поэзией и романтикой, Адаму досталась главная роль. Стихи для любимой жены, неспешная жизнь водителя автобуса, постоянные встречи поэтом, - все это не похоже на постоянно динамичный эпизод. Но Адам видит много общего в своей работе.

Восьмой эпизод готовится к премьере в декабре следующего года, четырнадцатого числа. Сценарист и режиссер новой картины из этой саги - Райан Джонсон.

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