За допомогою смартфонів вчені склали рейтинг активних та ледачих країн. Де в ньому Україна?

Сматрфони вже давно стали невід’ємною частиною життя людей – практично кожен перший мешканець планети може похвалитись його наявністю. Поширеність цих гаджетів дозволяє проводити наймасштабніші дослідження у сфері психології та медицини. Про результати одного з них повідомляє replyua.net з посиланням на матеріали ВВС.
Так, науковці Стенфордського університету провели безпрецедентне дослідження, у якому похвилинно опрацювали шістдесят вісім мільйонів днів. Вчені збирали інформацію про фізичну активність користувачів смартфонів. Справа в тому, що переважна більшість гаджетів мають вбудовані акселерометри, що дозволяє визначати кількість кроків, які робить їх власник за день. Дані більше ніж семисот тисяч осіб збирались через мобільний додаток Argus.
Підрахунки науковців показали, що середньостатистичний мешканець планети Земля робить чотири тисячі дев’ятсот шістдесят один крок на добу. Цей показник доволі сильно різниться від країни до країни. Наприклад, найбільш активними у фізичному плані виявились жителі Гонконгу, які роблять у середньому шість тисяч вісімсот вісімдесят кроків за день. Найбільш «лінивою» державою була визнана Індонезія з показником у три тисячі п’ятсот тринадцять кроків. Відповідно до складеної науковцями карти, Україна належить до доволі активних країн.