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У Facebook анонсували запуск власних телешоу та серіалів

У Facebook анонсували запуск власних телешоу та серіалів
Представники соціальної мережі Facebook повідомили про наміри організувати роботу власної телевізійної платформи, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Передбачається, що цей проект буде розрахований на глядачів віком 13-34 роки. За даними американських ЗМІ, наразі представники компанії розпочали переговорний процес зі студіями Голлівуду щодо питань, які стосуються показу різноманітних телевізійних шоу. Відомо, що у Facebook планують виділяти на фінансування однієї серії до 3 мільйонів доларів, а на випуск телевізійного шоу – до 1 мільйона доларів. Крім того, проект анонсують як платформу сімейного формату, відеоконтент якої не буде містити насильницьких сцен, зухвалого гумору чи брудної політики.

Варто нагадати, що напередодні у Facebook заявляли про наміри створити мессенджер для дітлахів та підлітків, який має скласти конкуренцію для відомого подібного додатка Snapchat й матиме вікове обмеження 13+. Як анонсували у Facebook, користувачі додатку зможуть гратися в ігри та ділитись фотографіями з друзями.
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