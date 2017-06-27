У Facebook анонсували запуск власних телешоу та серіалів

Представники соціальної мережі Facebook повідомили про наміри організувати роботу власної телевізійної платформи, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Передбачається, що цей проект буде розрахований на глядачів віком 13-34 роки. За даними американських ЗМІ, наразі представники компанії розпочали переговорний процес зі студіями Голлівуду щодо питань, які стосуються показу різноманітних телевізійних шоу. Відомо, що у Facebook планують виділяти на фінансування однієї серії до 3 мільйонів доларів, а на випуск телевізійного шоу – до 1 мільйона доларів. Крім того, проект анонсують як платформу сімейного формату, відеоконтент якої не буде містити насильницьких сцен, зухвалого гумору чи брудної політики.
Варто нагадати, що напередодні у Facebook заявляли про наміри створити мессенджер для дітлахів та підлітків, який має скласти конкуренцію для відомого подібного додатка Snapchat й матиме вікове обмеження 13+. Як анонсували у Facebook, користувачі додатку зможуть гратися в ігри та ділитись фотографіями з друзями.