В Сеть «просочились» новые слухи об iPhone 8

Поклонники продукции Apple уже активно обсуждают новые слухи об iPhone 8, которые оказались в распоряжении издания MacRumors. Как стало известно, компания Apple к выходу фрагманского «айфона» не планирует отказываться от инноваций — с выходом новой модели, как ожидается, технологический гигант применит технологии, которые до сих пор казались владельцам «айфонов» несбыточной мечтой.
Как передаёт replyua.net, iPhone 8 получит усиленную защиту корпуса от влаги — новый «айфон» де-факто обещает стать водонепроницаемым. Но главной «фишкой», которая пришлась фанатам этих смартфонов по душе, является возможность беспроводной подзарядки устройства: слухи о том, что Apple рано или поздно реализует эту технологии, «ходили» по Сети ещё с 2013-го года, когда Apple запатентовала эту технологию, но по неизвестным причинам до сих пор функция беспроводной подзарядки так и не была внедрена.
И хотя нынешние iPhone 7 также имеют защиту от проникновения жидкости внутрь устройства, IT-обозреватели предполагают, что следующий «айфон» сможет без ущерба для работоспособности находиться в воде более получаса. Предполагаемая цена устройства и возможная дата его выхода в продажу пока не анонсируются.