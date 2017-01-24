Ученые из Великобритании исследовали Twitter

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При попытке подсчитать, сколько людей используют соцсеть Twitter, британские ученые обнаружили огромное количество связанных между собой фейковых акаунтов. Самая большая подобная сеть ботов содержит больше трехсот тысяч профилей. Но британцы не откидают вероятность, что есть группы с еще большим количеством соединенных между собой страниц.Фейковые страницы в Twitter’е управляются на расстоянии, в них предусмотрено автоматическая публикация твитов, накручивание подписчиков, рассылка спама или другая активная деятельность.Один из британских студентов в ходе своей научной работы решил проверить 1 % пользователей данной соцсети. В результате этого ему удалось найти множество соединенных между собой профилей, которые, как он предположил, принадлежат одному человеку или команде людей, что и управляют ими. Та же найденная группа из 350 тысяч страниц имела ряд характерных качеств, которыми они и выделялись: все сообщения отправлялись с мест, где никто не живет, с одинаковых устройств и их текст был на общую тему.И хотя команда Twitter занимается устранением ложных страниц, но, видимо, умелым хакерам удается найти лазейки