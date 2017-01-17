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Что такое копирайтинг

Что такое копирайтинг
Работа в паутине Интернет в настоящее время содержит много вариантов реализации возможностей практически для всех пользователей. Достаточно иметь выход в Интернет и найти подходящую работу. Но даже не имея каких-либо целенаправленных предложений, можно эти предложения создавать самостоятельно, производя и распространяя продукт, который пользуется спросом практически всегда. Например, можно попрактиковаться в написании уникальных текстов на различные темы с тем, чтобы размещать свои произведения на подходящих для этого площадках, которые называются биржами уникального контента.

Копирайтинг очень востребован в настоящее время в связи с развитием Интернета, передает replyua.net. Множество сайтов создаются каждый день и их нужно продвигать, и одним из методов продвижения является продвижение уникальными статьями. Уникальный контент всегда нужен любому вебмастеру, хочет он это признать или не хочет, и все же в Интернете свои правила. Среди множества сайтов не все являются интересными, и ни один пользователь не будет тратить свое время на рассматривание неинтересных статей, содранных с других ресурсов. Да, и такое бывает. Раньше многие использовали на страницах своих сайтов переписанный с других вебресурсов материал, ничуть не видоизменяя его. Такие сайты всегда не интересны и даже поисковики их размещают на последних местах своей выдачи, они их ранжируют очень плохо, и у таких сайтов не остается никаких шансов попасть к читателю на обозрение.

Но многие вебмастера, заинтересованные в продвижении своего сайта, каждый день размещают новые статьи, некоторые чуть пореже, а некоторые – практически каждый день. Таким образом, очень много уникального контента требуется для того, чтобы продвигать вебсайт любой тематики. Конечно, не каждый вебмастер владеет творческими способностями в области литературы, и тогда он обращается за помощью к профильным специалистам, которые называются копирайтерами.

Копирайтеры пишут статьи и продают их. Статьи могут быть разной тематики и иметь разные объемы. Некоторые копирайтеры выбирают несколько тем сразу и пишут на эти темы разным заказчикам, все время меняя тексты, но они все уникальны на сто процентов. Есть статьи, которые получаются процессом рерайтинга. Рерайтинг подразумевает использование материала, который размещен уже на различных вебресурсах. Используя эти материалы, можно составить новый текст той же тематики, но с другими оборотами слов и словосочетаний, чтобы сходства с исходником было не более заданного процента заказчиком, иначе такая статья будет считаться скопированной и не иметь спроса на рынке статей.

Многие копирайтеры просто размещают свои статьи на бирже и продают их за определенную цену, которую сами устанавливают. Если заказчик готов оплатить такую сумму, которая обозначена, то оплата производится в соответствии с договором с копирайтером определенным образом. Обычно оплата производится электронными деньгами. Практически все биржи работают с оформлением вебкошельков.

Как говорилось выше, профессия копирайтера сегодня очень востребована, однако это не значит, что каждый копирайтер может зарабатывать приличные деньги. Есть специалисты, к которым буквально стоит очередь заказчиков, так как они показали свое высокое мастерство, и все их работы идут нарасхват. А есть просто халтурщики, которые могут продавать свои тексты ограниченному числу клиентов, которые незнакомы с их низкопробным творчеством. Такие долго на рынке не задерживаются, но их место быстро занимают другие графоманы. Именно поэтому опытные заказчики предпочитают или пользоваться услугами проверенных копирайтеров, или приобретать контент на биржах, которые за относительно небольшие комиссионные могут гарантировать защиту своих клиентов от писателей-мошенников.
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