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WhatsApp под запретом для персонала Deutsche Bank

WhatsApp под запретом для персонала Deutsche Bank
Как сообщает Bloomberg, работникам Deutsche Bank теперь запрещается пользоваться мобильными мессенджерами, включая популярный WhatsApp. Руководство, комментируя данное нововведение, выражает свое сожаление о вынужденных неудобствах, вполне понятно, что подобное правило не позволит ежедневной работе оставаться прежней. Как выяснилось, запрет на общение посредством мессенджеров на мобильных устройствах связан с необходимостью соблюдать требования нормативно-правового характера.

Представители руководства отметили, что нововведение действует только в отношении частных телефонов, применяющихся в целях контактов с коллегами сообщает replyua.net. Среди прочих запретных программ для общения GoogleTalk и iMessage. Основная причина введения данного правила заключается в том, что сообщения вышеупомянутых мессенджеров не могут сохраняться на серверах компании. Поэтому общение посредством них придется заменить использованием электронных писем, информация из которых не ускользает.

Также ранее сообщалось, что медицинскому персоналу одной из лечебниц китайского города Чунцин запрещалось обзаводиться новинками от Apple, то есть, такими смартфонами, как iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Нарушение этого правила наказывалось увольнением провинившегося сотрудника. Как стало известно, основная цель нововведения подобного характера заключала в себе недопущение проявлений так называемой экстравагантной жизни.
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