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Почему гигант Google закрывает проект Titan

Почему гигант Google закрывает проект Titan
Известная компания Google скоро разработает закрытие программы Titan, передает replyua.net. Titan занимался созданием огромного флота состоящего из большого количества дронов. Эти дроны позволяют обеспечить весь населенный мир высококачественным интернетом. Доступ ко всемирной паутине будет даже в самых отдаленных селах и поселках, где раньше не то что интернета, а даже телефонной связи не было.

В начале 2014 года компания Google и Facebook, пробовали купить Titan, завладев таким образом качественными дронами. Работать девайсы должны были за счет солнечной энергии. Результат сделки оказался совсем непредсказуемым. Компания Google все-таки заполучила то, что хотела, а вот Facebook занялся проектом под названием «Aquila». Дроны бренда «Aquila» аналогично работают благодаря установленным солнечным батареям, их работоспособность достигает нескольких месяцев, а одно устройство способно раздавать интернет в радиусе 50 км.

Почему проекты «Titan» и «Aquila» не воплотили в жизнь
Причины, по которым компании Google и Facebook не смогли воплотить столь гениальные идеи в жизнь, самые разнообразные. Существует версия, согласно которой у компаний появились финансовые трудности, которые за собой повлеки технологический спад. Дроны от Facebook так и не удалось активировать во время проведения тестового запуска. Это событие повлекло за собой множество проблем и расследований, через что от проект пришлось отказаться. В 2015 году проект «Aquila» был реорганизован, и его пост приняла программа Alphabet. В этом году проект Titan был передан в исследовательскую лабораторию Х.

Альтернатива программе "Titan"
На сегодняшний день вместо проекта Titan компания сфокусировало своё внимание на Project Loon. Согласно программе, доступ к Интернету человечество получит благодаря воздушным шарам. В настоящие время финансирования хватает, и Project Loon успешно развивается. В проекте работают бывшие разработчики дронов Titan.
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