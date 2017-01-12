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Facebook розробляє технологію читання думок

Facebook розробляє технологію читання думок
Нещодавно компанія Facebook почала займатися розробкою новітнього програмного забезпечення, яке зможе завдяки нейрокомп’ютерним технологіям фактично «читати» думки користувачів. Про це власник компанії Марк Цукерберг заявив під час проведення сесії запитань та відповідей, пише російське видання «Lenta», передає replyua.net.

«Було б дуже цікаво спілкуватися один з одним за допомогою комп’ютерних технологій без фізичного введення тексту або застосування міміки чи голосу. Фактично вам необхідно буде лише про щось подумати, і ваші друзі вас «почують» і зрозуміють», - заявив він. Як повідомлялося раніше, під керівництвом компанії «Facebook» почало роботу секретний підрозділ «Building 8», яке за попередньою інформацією займається розробкою технології для передачі інформацію за допомогою думок за посередництва комп’ютерів.

Наразі компанія займається пошуком штату працівників. Зокрема потрібен доктор наук в області нейробіології. Крім того потрібен спеціаліст, який буде займатися обробкою алгоритмів аудіо сигналів для «створення комунікаційної обчислювальної платформи майбутнього». Такі розробки можуть стати початком нової ери як і в високих технологіях, наприклад інтеграції думок пілота космічного шатла, або використовуватися для зручності комунікації через соціальні мережі.
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