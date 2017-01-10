У Yahoo! будет новое название

В связи с подписанием интернет-компанией Yahoo! соглашения с Verizon Communications, ее название будет изменено на Altaba. Как передает replyua.net, такая информация была распространена высокопоставленными представителлями компании.
В последних числах июля 2016 года появилась информация о том, что Verizon приобрел профильный интернет-бизнес Yahoo, заплатив за него 4,8 млрд. долл. Окончательно сделку планируют завершить в начале текущего года. Стоит отметить, что у Yahoo! есть вторая по уровню популярности поисковая система и целый перечень онлайн-сервисов. Среди них – один из самых старых и популярных в Интернете сервисов электронной почты Yahoo! Mail. Одним из главных активов компании принято также считать пакет акций крупнейшей китайской площадки онлайн-рекламы Alibaba (в сделку с Verizon ее не включили). Примечательно, что Verizon – это самая крупная в США компания услуг телекоммкуникации. Ее главным активом является популярнейшая на американском рынке компания сотовой связи Verizon Wireless.
Как проинформировали журналисты издания The Wall Street Journal, новое название использует сочетание сразу двух слов: «альтернатива» и «Alibaba».