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Колласальные прибыли корпорации Google обеспечивает YouTube

Колласальные прибыли корпорации Google обеспечивает YouTube
Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, проект YouTube корпорации Google оказался самым прибыльным из ныне существующих и приносит ей основную часть дохода.

Как известно, YouTube появился как альтернатива кабельному телевидению. Его главной целевой аудиторией была молодежь, ищущая развлечения, новости, музыку и просто смешные видео, которые можно было просматривать прямо в смартфоне. За последние несколько лет в развитии сервиса произошел огромный скачек – он наполнился видеоматериалами практически любой тематики – от милых кадров с домашними животными до задокументированных сцен уличного насилия. Пользователями YouTube являются люди всех поколений, живущие во всех странах мира.

Кроме основного дохода от использования самого сервиса, YouTube приносит компании Google огромные прибыли за счет рекламы, что делает и без того очень прибыльную корпорацию еще более процветающей. Недавно Google опубликовал свой отчет за третий квартал 2016 года, в котором указывается, что компания заработала за этот период 5,1 миллиарда долларов – по 7,25 доллара на каждую акцию, что на 27 процентов больше, чем в прошлом году. Общий доход компании благодаря сервису YouTube вырос на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 22,5 миллиарда долларов США.

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