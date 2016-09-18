Одежда способная вырабатывать электроэнергию от человека

Ученые из Университета штата Северной Каролины разработали одежду, способную вырабатывать электроэнергию с помощью тепла, которое выделяет тело человека. Такая одежда способна заряжать карманные устройства различного типа. Новые прототипы такой одежды, в сравнении с предыдущими моделями, имеют значительно меньший вес, хорошо облегают тело и способны сгенерировать гораздо больше электроэнергии.
Также ученые выявили наиболее оптимальные места человеческого тела, для сбора электроэнергии. Принцип генерирования основан на простой разности температуры окружающей среды и температуры человека. Также из слов американских ученых, предыдущие аналоги такой одежды были крайне неэффективны (лишь 1мкВт на 1 сантиметр квадратный тела), а также громоздкие, так как в них использовались габаритные и неудобные нательные теплообменники (радиаторы). Новая же технология вырабатывает до 20 мкВт из одного квадратного сантиметра человеческого тела, а уход от радиаторов сделал одежду намного комфортнее и легче информирует replyua.net.
Новая модель одежды для сбора энергии содержит слой теплопроводящего материала, прилегающего к коже человека и забирает с нее тепло. Этот теплопроводящий материал сверху покрыт полимерным слоем, предотвращающий утечку тепла в окружающую среду. Это заставляет выработанное тепло поглощаться только лишь к ТЭГом (теплоэлектрогенератором), который расположен всего на одном участке тела. Тепло же, которое не преобразовалось ТЭГом - протекает через него в наружный теплопроводный слой. Толщина такой одежды составляет около 2 миллиметров, что предает ей отличную гибкость.
В опытном образце использовался лишь один генератор, но при необходимости ученые могут установить несколько, что соответственно значительно повысит производительность. Ученые сделали вывод, что плечо – является наиболее выгодным вариантом для аккумулирования тепла. Кроме этого разработана ТЭГ-футболки, способные вырабатывать 6 мкВт/см2, а при совершении работы человеком вырабатывается до 16 мкВт/см2. Но они все-таки уступают стационарной разработке, где ТЭГ находится на плече. Целью данного проекта была разработка независимого питания для устройств, которые способны были отслеживать состояние человеческого организма: его сердцебиение, давление, признаки приступа астмы и т.д.
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