Отмечаем Хэллоуин: самые «жуткие» украинские замки, которые нужно посетить в праздник

Украина – одна из стран, где очень много старинных замков, в которых, как утверждают бывалые, водятся привидения. Хэллоуин – это тот праздник, во время которого такие загадочные места становятся очень популярными, и каждый человек, отмечающий Хэллоуин, считает обязательным посещение какого-нибудь страшного и загадочного места, передает replyua.net. В Украине насчитывается множество мистических замков, и все они расположены в разных областях страны. Издание «Пресс-Центр» составило рейтинг украинских замков с привидениями.
Тернопольская область, город Кременец, Кременецкий замок. Согласно легенде, здесь жила королева Бона, которая свела в могилу двух невесток. Кроме того, королева «славилась» садистскими наклонностями и особой жестокостью. По слухам, она приносила в жертву девственниц, а потом купалась в их крови, чтобы омолодиться. Души этих детей до сих пор бродят по замку.
Ровенская область, город Дубно, Дубенский замок. Главной достопримечательностью этого замка является башня Беатка, в которой в конце шестнадцатого века, согласно легенде, должна была состояться свадьба племянницы князя Острожского Беаты. Татары штурмовали замок, гости со свадьбы сбежали, а княжна оказалось не робкого десятка и выстрелила из пушки, попав в шатер. Считается, что в замке обитает дух княжны, и она часто предстает в одном из залов.
Ровенская область, город Острог, Острожский замок. Еще один замок в Ровенской области, вокруг которого ходят зловещие легенды. Считается, что по ночам по залам замка бродит дух Галышки Острожской, дочери князя Ильи Острожского, который был владельцем замка.
Закарпатская область, поселок городского типа Среднее, Середнянский замок. По словам историков, это сооружение было возведено монахами из Ордена Тамплиеров, и чашу, которую изготовили из короны архангела Люцифера, до сих пор хранят. Люцифер был похоронен в стенах крепости, и священное сокровище было спрятано монахами.
Львовская область, поселок городского типа Олесько, Олесский замок. Этот замок всегда находится под охраной, и, если верить словам охранников, с наступлением ночи они всегда чувствуют чье-то присутствие. Сторожевые собаки также ведут себя очень странно по ночам. Ходят слухи, что по замку бродит привидение – призрак Адама Жолкевского, влюбленного когда-то в дочь владельца замка. Молодому человеку не дали разрешения на брак, и он убил себя ножом в сердце.
Закарпатская область, Мукачеве, Паланок. Паланок вошел в рейтинг замков с призраками из-за истории двух женщин, ненавидящих друг друга, невестки и свекрови – Илоны Зрини и Софии Батории. София была известна тем, что принимала кровавые ванны, принося в жертву девочек-девственниц. Ходят легенды, что в этом замке даже были специальные комнаты для пыток, а стены этих комнат отшлифованы человеческими телами.
Львовская область, село Подгорцы, Подгорецкий замок. Это строение возвели в начале семнадцатого века, и люди, которым приходилось ночевать в этом замке, рассказывали, что видели Марию – призрак «Белой дамы», одетой в белые одежды, но имеющей черное лицо. О призраке очень часто говорят и местные жители.
Львовская область, город Золочев, Золочевский замок. Пожалуй, это самый страшный замок в Украине, расположенный в 80 километрах от Львова. Он был построен еще в семнадцатом веке и известен тем, что в советские годы здесь были застенки энкаведистов, которые пытали женщин, стариков и детей. На территории замка также находится массовое захоронение этих людей. Местные жители утверждают, что по ночам в замке постоянно слышны стоны и крики.
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