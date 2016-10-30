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Отмечаем Хэллоуин: самые «жуткие» украинские замки, которые нужно посетить в праздник

Отмечаем Хэллоуин: самые «жуткие» украинские замки, которые нужно посетить в праздник
Украина – одна из стран, где очень много старинных замков, в которых, как утверждают бывалые, водятся привидения. Хэллоуин – это тот праздник, во время которого такие загадочные места становятся очень популярными, и каждый человек, отмечающий Хэллоуин, считает обязательным посещение какого-нибудь страшного и загадочного места, передает replyua.net. В Украине насчитывается множество мистических замков, и все они расположены в разных областях страны. Издание «Пресс-Центр» составило рейтинг украинских замков с привидениями.

Тернопольская область, город Кременец, Кременецкий замок. Согласно легенде, здесь жила королева Бона, которая свела в могилу двух невесток. Кроме того, королева «славилась» садистскими наклонностями и особой жестокостью. По слухам, она приносила в жертву девственниц, а потом купалась в их крови, чтобы омолодиться. Души этих детей до сих пор бродят по замку.
Отмечаем Хэллоуин: самые «жуткие» украинские замки, которые нужно посетить в праздник

Ровенская область, город Дубно, Дубенский замок. Главной достопримечательностью этого замка является башня Беатка, в которой в конце шестнадцатого века, согласно легенде, должна была состояться свадьба племянницы князя Острожского Беаты. Татары штурмовали замок, гости со свадьбы сбежали, а княжна оказалось не робкого десятка и выстрелила из пушки, попав в шатер. Считается, что в замке обитает дух княжны, и она часто предстает в одном из залов.
Отмечаем Хэллоуин: самые «жуткие» украинские замки, которые нужно посетить в праздник

Ровенская область, город Острог, Острожский замок. Еще один замок в Ровенской области, вокруг которого ходят зловещие легенды. Считается, что по ночам по залам замка бродит дух Галышки Острожской, дочери князя Ильи Острожского, который был владельцем замка.
Отмечаем Хэллоуин: самые «жуткие» украинские замки, которые нужно посетить в праздник

Закарпатская область, поселок городского типа Среднее, Середнянский замок. По словам историков, это сооружение было возведено монахами из Ордена Тамплиеров, и чашу, которую изготовили из короны архангела Люцифера, до сих пор хранят. Люцифер был похоронен в стенах крепости, и священное сокровище было спрятано монахами.
Отмечаем Хэллоуин: самые «жуткие» украинские замки, которые нужно посетить в праздник

Львовская область, поселок городского типа Олесько, Олесский замок. Этот замок всегда находится под охраной, и, если верить словам охранников, с наступлением ночи они всегда чувствуют чье-то присутствие. Сторожевые собаки также ведут себя очень странно по ночам. Ходят слухи, что по замку бродит привидение – призрак Адама Жолкевского, влюбленного когда-то в дочь владельца замка. Молодому человеку не дали разрешения на брак, и он убил себя ножом в сердце.

Отмечаем Хэллоуин: самые «жуткие» украинские замки, которые нужно посетить в праздник
Закарпатская область, Мукачеве, Паланок. Паланок вошел в рейтинг замков с призраками из-за истории двух женщин, ненавидящих друг друга, невестки и свекрови – Илоны Зрини и Софии Батории. София была известна тем, что принимала кровавые ванны, принося в жертву девочек-девственниц. Ходят легенды, что в этом замке даже были специальные комнаты для пыток, а стены этих комнат отшлифованы человеческими телами.

Отмечаем Хэллоуин: самые «жуткие» украинские замки, которые нужно посетить в праздник
Львовская область, село Подгорцы, Подгорецкий замок. Это строение возвели в начале семнадцатого века, и люди, которым приходилось ночевать в этом замке, рассказывали, что видели Марию – призрак «Белой дамы», одетой в белые одежды, но имеющей черное лицо. О призраке очень часто говорят и местные жители.

Отмечаем Хэллоуин: самые «жуткие» украинские замки, которые нужно посетить в праздник
Львовская область, город Золочев, Золочевский замок. Пожалуй, это самый страшный замок в Украине, расположенный в 80 километрах от Львова. Он был построен еще в семнадцатом веке и известен тем, что в советские годы здесь были застенки энкаведистов, которые пытали женщин, стариков и детей. На территории замка также находится массовое захоронение этих людей. Местные жители утверждают, что по ночам в замке постоянно слышны стоны и крики.

Отмечаем Хэллоуин: самые «жуткие» украинские замки, которые нужно посетить в праздник

Горячая тема: Український мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом
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