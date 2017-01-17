Гривна продолжает падение по отношению к доллару США

17 января Национальный банк Украины установил новые курсы иностранных валют, и гривна опять подешевела по отношению к американскому доллару, информирует replyua.net.
Сегодня американский доллар торгуется по 27,72 гривен, десять российских рублей – по 4,65 гривен, а европейская валюта – по 29,36 гривен. Нужно отметить, что национальная валюта Украины дешевеет по отношению ко всем иностранным валютам, однако самое резкое падение зафиксировано по отношению к доллару. После выходных американский доллар подорожал сразу на 41 копейку, сегодня курс подрос еще на шесть копеек. Российский рубль также подорожал – на семь копеек. Евро прибавил за сутки сразу 26 копеек, и его курс приближается к психологической отметке в тридцать гривен.
По прогнозам экспертов, курс американской валюты не будет стабильным еще какое-то время, и доллар может подорожать до тридцати гривен, тем самым, побив прежний рекорд. Называются несколько факторов, которые привели к обвалу курса гривны. Аналитики отмечают, что колебания на валютном рынке происходят из-за снижения спроса на сырьевых рынках, из-за повышения кредитов, из-за покупки энергоресурсов за доллары.