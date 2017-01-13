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Эксперт: причины для подорожания доллара отсутствуют

Эксперт: причины для подорожания доллара отсутствуют
Ситуация на валютном рынке в последнее время не менялась, как и не было ухудшения платежного баланса, и резких рывков американского доллара в ближайшее время не будет.

Как передает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Дмитрий Боярчук, директор Центра социально-экономических исследование CASE Украина. По его словам, временное подорожание доллара связано с несколькими факторами, и первый из них – национализация ПриватБанка. «Кроме того, в декабре в бюджете страны были большие расходы, и это уже привычная практика, когда Минфин выбрасывает некоторые средства в экономику, накопившиеся в бюджете. Также с ростом доллара связанные и авансовые выплаты пенсий, и докапитализация ПриватБанка», отмечает Боярчук.

По его мнению, дополнительные вбрасывания гривны в систему могли привести к скачкам курса валют, но это временное явление. «Когда сказали о национализации ПриватБанка, я вообще ждал курса до 35 гривен за доллар, но этого не случилось. Через несколько недель ситуация на рынке полностью стабилизируется, и доллар будет стоить около 28 гривен», уверен эксперт.
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