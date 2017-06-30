У Нацбанку на тлі масштабної кібератаки пропонують посилити вимоги до кібербезпеки банків

Представники Національного банку України виступили з проектом, яким передбачено посилення вимог щодо інформаційної безпеки банківських установ, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
У НБУ зазначили, що відповідний проект постанови передбачає , що обов’язкові вимоги будуть впроваджувати в банках поетапно. Зокрема, перший етап триватиме до березня 2018 року і передбачатиме запровадження первинних базових заходів націлених на посилення інформаційної безпеки. Другий етап триватиме з березня 2018 року до вересня 2019 року і матиме на меті залучити додаткові заходи для посилення рівня зрілості інформаційної безпеки. Серед ключових заходів у Нацбанку пропонують посилити захист від шкідливого коду, забезпечення закритості конфіденційних даних електронних скриньок, посилення контролю за доступом до інформаційних систем банківських установ, а також запровадження заходів націлених на криптографічний захист інформації.
У Національному банку України відмітили, що нині повний текст проекту постанови опубліковано на сайті регулятора для його подальшого громадського обговорення.