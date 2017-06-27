Кредит готівкою

Потрібні кошти на весілля або ремонт? Не вистачає готівки на придбання автівки або побутової техніки? Втомилися від невигідного кредиту в іншому банку? Ви прийшли за адресою.
Ідея Банк пропонує готівкові кредити на будь-які потреби: швидко, дешево, багато і надовго. Отримайте гроші в будь-якому з відділень, розташованих по всій території України, – Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі та інших містах або оформіть онлайн-заявку. Дізнатись більше.
Оберіть одну з п’яти кредитних пропозицій, що найбільш відповідає вашій ситуації.
Якщо ви плануєте купити автомобіль, меблі, електроніку або домашню техніку, відремонтувати власне помешкання, обирайте кредит «Цільовий». У випадку надання в тридцятиденний строк підтверджуючої довідки про цільове використання позичених коштів ви отримаєте знижку 10% до річної відсоткової ставки. Кредит «Консолідований» призначений для погашення діючих кредитних заборгованостей в інших українських банках шляхом рефінансування. Для його оформлення потрібен мінімальний пакет документів, а рішення щодо його узгодження приймається протягом тридцяти хвилин.
Щоб не втратити нараховані відсотки на вкладені кошти, скористайтеся можливістю взяти «Кредит під заставу депозиту» і отримати до 300 тисяч гривень на руки. Продукт доступний навіть пенсіонерам. Спеціально для літніх людей розроблений кредит «Пенсійний», за умовами якого взяти кредит в банку можуть клієнти до 75 років. Вам не треба буде збирати велику кількість паперів, а позику в розмірі до 20 тисяч гривень ми підтвердимо за півгодини. Нещодавно Ідея Банк представив унікальний для вітчизняного ринку кредит «Три переваги», який може бути спрямований на будь-які цілі, навіть на перекредитування діючих боргів, і передбачає кредитні канікули.
На всіх клієнтів банку, які дотримуються затвердженого графіку платежів і не припускаються прострочок, розповсюджується дія програми лояльності з вигідними умовами.
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