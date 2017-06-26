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Голова правління Привату вирішив піти у відставку

Голова правління Привату вирішив піти у відставку
Олександр Шлапак, який нині є Головою правління ПриватБанку, вирішив піти у відставку з посади очільника банківської установи, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Відповідну інформацію сьогодні, 26 червня, оприлюднила прес-служба ПриватБанку. Представники установи зазначили, що Олександр Шлапак повністю виконав поставлені перед ним завдання, які були націлені в першу чергу на стабілізацію банку та організації аудиту фінансового становища. Саме тому, згідно з повідомленням прес-служби, Шлапак має наміри завершити антикризову каденцію на посаді голові правління ПриватБанку. У представництві банківської установи додали, що нинішній очільник Привату вже подав відповідну заву на розгляд до Наглядової ради і її мають розглянути під час наступного засідання, що відбудеться в кінці липня.

Варто нагадати, що після націоналізації ПриватБанку Олександр Шлапак був обраний очільником установи у грудні минулого року. До цього він очолював Міністерство фінансів України, однак в грудні 2014 року його на посаді змінила Наталя Яресько.
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