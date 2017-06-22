Коломойський хоче відсудити Приватбанк – НБУ

Заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в розмові з журналістами заявила, що колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський звернувся до суду з заявою щодо оскарження рішення про визнання банківської установи неплатоспроможної та її подальшої націоналізації, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Рожкова відмітила, що Коломойський зазначив у власній позовній заяві, що націоналізація Привату виявилась рейдерським захопленням з боку держави. Це, на думку заступниці глави НБУ, ускладнює роботу щодо реструктуризації Приватбанку, адже цьому заважає саме екс-власник фінустанови. Рожкова наголосила, що згідно з текстом закону про систему гарантування, Коломойський, як колишній власник, не має права вимагати жодних відшкодувань. Однак ця ситуація, на думку керівництва Нацбанку, ускладнюється українською судовою системи, де «судді дуже люблять одягати в нас на себе мантію судді Конституційного Суду та трактувати закони».
Слід зауважити, що сьогодні ж на сайті ТСН, який є продуктом медіа-групи «1+1», що є власністю Коломойського, з’явилася публікація, в якій колишній власник Приватбанку розповів журналістам свого каналу, що «він турбується за долю Привату».