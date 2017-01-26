Обзор услуг Укрсоцбанка

Бывает так, что достаточно сложно найти тот самый банк, который бы мог клиенту помочь во всех финансовых трудностях и сложностях, после которых бы клиент получал достаточно высокую выгоду. Если вы нуждаетесь в денежных средствах, то Укрсоцбанк поможет решить все ваши проблемы. В числе наших услуг вы можете обнаружить, такие важные услуги как:
Кредитование
Открытие банковских счетов
Получение кредитных карт
Обмен валюты
Создание депозитных вкладов
Кредитование наличными позволяет вам получить достаточно быстро в течение 15 минут денежные средства. При, предъявление документов о кредитной истории Ukrsotsbank принимают решение о том давать вам кредит или нет. В большинстве случаев решение о даче кредита физическому или юридическому лицу принимает положительную сторону. Кредитование в Ukrsotsbank делиться на несколько типов:
Ипотечное кредитование
Автомобильное кредитование
Кредитование на крайне необходимые нужды
Ипотечное кредитование на сегодняшний день достаточно популярный вид кредитования, который позволяет клиенту без труда под самые выгодные проценты получить средства на движимое имущество. Стоит отметить, что кредит ипотечного плана в Ukrsotsbank можно брать как в гривнах, так и в долларах или евро. Срок выплаты кредита составляет 15 лет. Автомобильное кредитование также очень популярно в Ukrsotsbank. Подобное кредитование позволяет взять деньги на покупку автомобиля. Срок кредитования составляет 3 - 5 лет.
Кредитование на крайние нужды в Ukrsotsbank берется лишь для праздничных целей, таких как свадьба или, например организация пышного праздничного мероприятия.
Что касается депозитов, то их в нашем банке достаточно удобно брать. Все из-за того, что у нас высокие проценты по выплатам вкладчикам и в банке есть возможность открыть депозитные банковские счета в нескольких типах валют, в число которых входят гривны, доллары и евро. Количество процентов, которые получает от банка, любой клиент Ukrsotsbank составляет от 16 до 17% процентов годовых.
Если у вас есть сложности в подсчете средств в уплате за кредит, или имеются проблемы в незнание того сколько вы получите за вложенный депозит, то в таком случае можно воспользоваться кредитным или депозитным калькулятором. Такой калькулятор вам без труда высчитает, то какой процент по депозитному вкладу вам будет выплачивать Ukrsotsbank или также высчитает, то, сколько вам необходимо платить по кредиту. У Ukrsotsbank имеются все лицензии и сертификаты на ведение финансовой деятельности на территории Украины.