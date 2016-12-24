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Капитал "ПриватБанка" пополнят за счет выпуска облигаций внутреннего госзайма

Капитал "ПриватБанка" пополнят за счет выпуска облигаций внутреннего госзайма
Национальный банк Украины на своем официальном сайте сообщает, что приватизация системного банка не отразится существенно на макроэкономических показателях, а также не будет иметь ощутимого влияния на валютный рынок Украины. Также ведомство рассказывает о том, каким образом будет проведена докапитализация «ПриватБанка», - передает replyua.net.

Нацбанк отмечает, что Минфин для пополнения капитала «Приватбанка» осуществит выпуск облигаций внутреннего госзайма на сумму 1116,8 миллиардов гривен, что обеспечит надежный актив, обеспечивающий обязательства банка перед вкладчиками. Банковский регулятор добавил, что он будет постоянно предоставлять помощь «ПриватБанку» путем поддержания ликвидности, в том числе выдачи кредитов под заставу. В частности, 20 декабря Нацбанк уже предоставил банковскому учреждению кредит рефинансирования в сумме 15 миллиардов гривен.

В то же время, Нацбанк подчеркивает, что, по его оценка, потребность поддержании ликвидности «ПриватБанка» не будет высокой, потому что банк быстро вернется в нормальный режим функционирования.
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