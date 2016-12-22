НБУ порадовал тенденциями в банковской системе - аналитик

Влад Пономарь на своей странице в Фейсбуке сообщает о недавних решениях Национального банка Украины, которые имеют важное позитивное значение для экономики Украины, - передает replyua.net.
Финансовый аналитик подчеркивает, что банковский регулятор сегодня заявил о своем намерении отменить валютные ограничения уже с января 2017 года – это произойдет как только Украина получит четвертый транш Международного валютного фонда. Пономарь сообщает: «НБУ объяснил, что оснований ожидать получения четвертого транша сразу несколько: национализация системного банка, приток валюты, а также принятие бюджета. Сразу после этого события мы снимем валютные ограничения».
Аналитик пишет: «Позитивно и то, что НБУ заявил о покупке в золотовалютные резервы 1,7 миллиардов долларов». Также блогер обращает внимание на оценку банковской системы Украины Bloomberg, который советует всем брать с нее пример. Он пишет: «Приватизацию ПриватБанка ставят в пример многим европейским странам». Кроме того, НБУ сообщил о снятии всех ограничений с операций в ПриватБанке, а также уменьшении потока снятия наличных в два раза.