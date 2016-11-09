Бесплатной обработки платежей ЖКХ больше не будет: Ощадбанк вводит комиссию

Принимающий порядка половины всех платежей ЖКХ Государственный сберегательный банк Украины вводит комиссию за оплату квитанций в своих кассах. Банк уведомляет клиентов, что начиная с 1 декабря текущего года, финучреждение начнет брать комиссию за прием платежей ЖКХ-услуг, о чем сообщает FinClub.
Как сообщает replyua.net, комиссия, которую начнут брать с населения с 1 декабря текущего года, будет фиксированной и составит три гривны за один платеж.
Стоит отметить, что в Украине не осталось банков, которые не взимают комиссию за обработку платежей ЖКХ-услуг. Ощадбанк является последним ведомством, которое отказалось от бесплатного предоставления населению услуг приема платежей за коммуналку.
Однако вместе с этим есть и хорошая для украинцев новость – в терминалах самообслуживания Ощадбанка оплатить счета ЖКХ можно будет бесплатно, то есть, не внося плату за комиссию.
В свою очередь Марина Ревуцкая, начальник одного из управлений государственного банка Украины, предоставила данные, согласно которым через сеть финансового учреждения украинцы осуществляют от 20 до 50 процентов всех коммунальных платежей. Градация изменяется в зависимости от области и конкретного населенного пункта.
Как известно, Украинскому государству принадлежит 100 процентов акций одного из крупнейших банков страны – Ощадбанка.
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