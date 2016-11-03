Владелец банка "Михайловский" Виктор Полищук пытается уйти от уголовной ответственности, - НБУ

Банковский регулятор Украины сегодня сообщает, что Виктор Полищук, являющийся владельцем банка «Михайловский», пытается уйти от уголовного преследования, распространяя неправдивую информацию – об этом передает replyua.net.
В пресс-релизе банковского регулятора указывается, что два дня назад в эфире программы «Деньги» телеканала «1+1» Полищук заявил, что сделка по продаже банка «Михайловский» была проведена до того, как это банковское учреждение было признано неплатежеспособным. Таким образом, банкир пытается обосновать, что все, что происходило в банке после продажи, не имеет к нему никакого отношения. Кроме того, банкир заявил на телевидении, что отчуждение им банка «Михайловский» было якобы проведено с санкции НБУ.
Нацбанк заявляет, что все слова Полищука – «ложь и манипуляция», являющиеся попыткой уйти от уголовной ответственности. В пресс-релизе указывается, что уведомление о намерении продать банк шло от отправителя до НБУ две недели, что указывает на то, что оно было отправлено задним числом. Договор об отчуждении банка якобы датирован двадцатым мая, в то время как признание неплатежеспособности – 23.
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