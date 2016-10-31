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Банк Порошенко продолжает наращивать прибыль

Банк Порошенко продолжает наращивать прибыль
В период с января по сентябрь текущего года Международный инвестиционный банк увеличил прибыль до 31 миллиона 400 тысяч гривен, и это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года, информирует replyua.net со ссылкой на FinBalance. За период с января по сентябрь 2015 года прибыль финансового учреждения составила 15 миллионов 700 тысяч гривен.

Как стало известно, расходы Международного инвестиционного банка на формирование резервов под задолженность клиентов и обесценивание кредитов достигли 92 миллиона гривен в текущем году, и это намного меньше, чем в 2015 году, когда расходы достигали 110 миллионов гривен. Кроме того, в конце сентября этого года резервы банка смогли покрыть портфель почти на четырнадцать процентов. Также в банке сообщили, что в течение этого года был получен положительный результат по сделкам с валютой – на сумму, превышающую 11 миллионов гривен. В прошлом году по операциям в валюте банк был в минусе.

За три квартала этого года чистый процентный доход Международного инвестиционного банка возрос до 110 миллионов гривен, в 2015 году этот показатель составлял 122 миллиона. Напомним, что основным акционером этого банка является Петр Порошенко.

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