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Нусс: Луценко напал на Гонтареву, причину выяснили

Нусс: Луценко напал на Гонтареву, причину выяснили
Павел Нусс в блоге на Обозревателе пишет о том, почему Игорь Луценко нападает на Валерию Гонтареву, передает replyua.net.

По словам эксперта, Луценко является пасынком Стельмаха, который ранее руководил НБУ, однако не все знают, что Стельмах практически владеет «Укринбанком», и этот банк был закрыт по решению НБУ. Сейчас Стельмах защищает свои интересы в суде и пытается вернуть финансовое учреждение. Нусс отмечает, что нападки Луценко на главу Нацбанка вполне объяснимы, однако напрягает одна вещь – неужели непонятно, что Луценко является финансово заинтересованным лицом, и он также может считаться единственным лоббистом интересов своего отчима.

«Ответ лежит на поверхности. Антикоррупционным органам нужно обязательно изучить деятельность Луценко на предмет коррупционной составляющей. Что касается его отчима, то под эгидой Стельмаха были созданы условия, чтобы затянуть кризис банковской системы в те годы, когда ею неэффективно управлял Нацбанк», пишет Нусс. По его мнению, Стельмах должен нести за это ответственность.

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