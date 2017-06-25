Російський фінансист: через кілька місяців після інавгурації Путіна варто чекати економічного колапсу РФ

Російський фінансист Слава Рабинович на власній сторінці в Фейсбук пояснює чого варто чекати у банківському та реальному секторах російської економіки у найближчий рік, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.
Так, блогер аналізує повідомлення російського економіста Івана Старикова. Останній зауважує, що наразі у РФ фінансовий сектор прокредитовано приблизно на 46 трильйонів рублів. З них 11 трильйонів (майже четвертина!) вважаються проблемними. 30% громадян отримують кредити для того, щоб погасити попередні кредити, і спіраль боргів розкручується. Для докапіталізації банківської системи тільки у цьому році необхідно 1,7 трильйона рублів – і ці кошти потрібно звідкись брати. Коментуючи цю інформацію, Рабинович зауважує, що якби на цей момент банківська система РФ була змушена перейти на стандарт Базель ІІІ, то кожна фінансово-кредитна установа мала б бути визнана банкрутом. Те, що ЦБ РФ маскує негативні тенденції, лише трохи відтягує неминучий кінець. За банками потягнеться і реальна економіка – точніше, те, що від неї залишиться після 18-річного правління Путіна і його пособників.
Всі ці тенденції призведуть до соціального та політичного хаосу і кровопролить на місцях сутичок між населенням та Росгвардією. На цьому фоні відбуватиметься відхід регіонів – можливо, аж до повного розпаду РФ. Якщо ви вважаєте, що це відбудеться нескоро, то варто вас розчарувати: насправді, є ще кілька місяців після чергової інавгурації Путіна, - наголошує блогер.