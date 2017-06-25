валюта
СпецтемаРогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Російський фінансист: через кілька місяців після інавгурації Путіна варто чекати економічного колапсу РФ

Російський фінансист: через кілька місяців після інавгурації Путіна варто чекати економічного колапсу РФ
Російський фінансист Слава Рабинович на власній сторінці в Фейсбук пояснює чого варто чекати у банківському та реальному секторах російської економіки у найближчий рік, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, блогер аналізує повідомлення російського економіста Івана Старикова. Останній зауважує, що наразі у РФ фінансовий сектор прокредитовано приблизно на 46 трильйонів рублів. З них 11 трильйонів (майже четвертина!) вважаються проблемними. 30% громадян отримують кредити для того, щоб погасити попередні кредити, і спіраль боргів розкручується. Для докапіталізації банківської системи тільки у цьому році необхідно 1,7 трильйона рублів – і ці кошти потрібно звідкись брати. Коментуючи цю інформацію, Рабинович зауважує, що якби на цей момент банківська система РФ була змушена перейти на стандарт Базель ІІІ, то кожна фінансово-кредитна установа мала б бути визнана банкрутом. Те, що ЦБ РФ маскує негативні тенденції, лише трохи відтягує неминучий кінець. За банками потягнеться і реальна економіка – точніше, те, що від неї залишиться після 18-річного правління Путіна і його пособників.

Всі ці тенденції призведуть до соціального та політичного хаосу і кровопролить на місцях сутичок між населенням та Росгвардією. На цьому фоні відбуватиметься відхід регіонів – можливо, аж до повного розпаду РФ. Якщо ви вважаєте, що це відбудеться нескоро, то варто вас розчарувати: насправді, є ще кілька місяців після чергової інавгурації Путіна, - наголошує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Рогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев
Важное за сутки
24 июн 2017
23438

Рогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Блогер Олександр Коваленко на персональній сторінці в соціальній мережі часто знайомить своїх читачів із новинками військово-промислового комплексу. Проте, не у всіх це викликає адекватну реакцію, -

25 июн 2017
8975

Айдер Муждабаев: еще один навсегда пошел туда, откуда не возвращаются

Популярный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев у себя в Facebook пишет о том, что большинство украинских граждан уже проявили сознательность и сказали «нет» всему, что связано с российской

25 июн 2017
6146

Госпогранслужба: резко увеличилось число украинцев, уезжающих в Россию

В Государственной пограничной службе рассказали о том, что за первые пять месяцев текущего года, число украинцев, уезжающих в Россию, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Последние новости

Турецька поліція розігнала марш ЛГБТ

Півсотні людей заарештовані в Ірані за підозрою в тероризмі

Афанасьєв про Савченко: не треба боятися зрадників-нардепів

На Кримському півострові призвали майже 2 тисячі осіб

Садовый сегодня рискнул и проиграл, – Карпенко

Блогер: Садовий ризикнув і програв

Держсекретар Тіллерсон завітає до України у липні – Порошенко

Вашингтон не дав конкретних обіцянок щодо озброєння – Порошенко

Російський фінансист: через кілька місяців після інавгурації Путіна варто чекати економічного колапсу РФ

Москва десятиліттями підриває демократичні процеси в США – ЦРУ

Блогер: чи збудеться з Путіним «прокляття Стоуна»?

Президент України прокоментував російський проект «Північний потік- 2»

Савченко получила в свое лицо яйцами – за сотрудничество с Медведчуком и его шлюхами, – блогер

Блогер: країна батутів, а не велика космічна держава

Геращенко знову нагадала про екологічні загрози на Донбасі

У Німеччині заборонили в’їзд на саміт Великої двадцятки охоронцям президента Туреччини

В «Укрзализныци» пообещали большие скидки на билеты на поезд Киев-Прага

Нардеп: Садовый за 11 лет ни разу не советовался с львовянами, а тут собрал вече, потому что пиар только начинается

Парубій зробив заяву щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Госпогранслужба: резко увеличилось число украинцев, уезжающих в Россию

 Новости за день