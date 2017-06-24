Блогер: перспективам Росії не позаздриш

Олександр Коваленко, військовий та економічний оглядач, проаналізував останні тенденції на ринку енергоносіїв, - про це інформує новинний ресурс replyua.net з посиланням на сторінку експерта в соціальній мережі.
Так, блогер наголошує, що весь минулий тиждень видався дуже напруженим для експортерів нафти – всі сім днів ціна на нафту марки Brent, яка є визначальною для ринку, коливалася навколо відмітки в $45. Відповідно, ця ситуація призвела до низки спекуляцій і обґрунтованої тривоги з боку держав, бюджет яких наповнюється за рахунок продажу нафти та інших енергоносіїв. Тим не менш, наразі ціна на «чорне золото» і не думає зростати, продовжуючи свій тренд на спадання.
Розбурхують ситуацію і Сполучені Штати Америки з Канадою – вони вводять в експлуатацію нові бурові установки для видобутку нафти. Наприклад, у США лише за минулий тиждень почали працювати одинадцять нових бурових. Відтепер видобутком зайняті 758 вишок. Варто зауважити, що максимальної позначки кількість бурових у США досягла десятого жовтня 2014 року – тоді їх було 1609. Тож потенціал до зростання чималий, - зауважує блогер. Синхронно виступила і Канада, де теж запрацювало одинадцять нових вишок за минулий тиждень – в сумі їх зараз 170. Відтепер варто чекати на реакцію ОПЕК – вони або спробують зупинити тренд «на дно» (що навряд їм вдасться), або ж «прогнуться» під нові ціни, - зауважує блогер.