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Блогер: тенденція «на дно» для РФ надовго

Блогер: тенденція «на дно» для РФ надовго
Оглядач Олександр Коваленко у своєму блозі на сайті «Обозреватель» аналізує найсвіжіші тенденції основних для Російської Федерації ринків – нафти, цінних паперів та валютнго, - про це інформує повинний портал replyua.net.

Так, блогер зауважує, що ринок нафти жодних несподіванок не приніс – він продовжив тренд до падіння. Так, протягом дня марка Brent торгувалась в діапазоні від $45,94 до $45,40 за барель. Звісно, під кінець торгів ціна дещо скоригувалась, але немає жодних сумнівів, що завтра нафта продовжить тренд на падіння. Падіння цін на нафту як завжди спричиняє «позитивний» вплив і на російські цінні папери – акції російських підприємств так і не змогли утриматись на позначці вище тисячі пунктів.

Все призвело до того, що національна валюта «наймогутнішої держави» знову взяла забуту висоту – шістдесят рублів за американський долар із піковим показником в 60,20. За бездуховний євро в Росії давали 67 рублів. Крім того, що статистика показує традиційно високий показник запасів нафти в США, що тягне ціну на «чорне золото» вниз, для РФ додався ще один болючий фактор – новий пакет санкцій США. А це значить, що тенденція «на дно» для Росії закріпилась надовго, - прогнозує блогер.

Блогер: тенденція «на дно» для РФ надовго
Блогер: тенденція «на дно» для РФ надовго
Блогер: тенденція «на дно» для РФ надовго
Блогер: тенденція «на дно» для РФ надовго
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