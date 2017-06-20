В Украине снова будет доступным ипотечное кредитование

Приватбанк, который был национализирован в конце прошлого года, собирается развивать в Украине ипотечное кредитование, и программа по ипотеке будет осуществляться совместно с Государственным ипотечным учреждением.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Приватбанка, финансовое учреждение уже подписало соответствующий меморандум о сотрудничестве в сфере ипотеки и лизинга жилья с Государственным ипотечным учреждением. Меморандум позволит Приватбанку активизировать программы по доступному кредитованию жилья в Украине. Государственное ипотечное учреждение будет способствовать привлечению финансирования на внутреннем и внешнем финансовых рынках путем выпуска ценных бумаг ГИУ. Что касается Приватбанка, то он сможет выступать, как первичным ипотечным кредитором по предоставлению долгосрочных ипотечных кредитов, так и уполномоченным агентом ГИУ при обеспечении граждан жильем.
По словам Андрея Ковтуна, главы направления «Потребительское кредитование» финучреждения, банк стремится возобновить программу ипотеки в Украине, чтобы свое собственное жилье смогли приобрести даже украинцы с небольшим доходом.