У Нацбанку пояснили підвищення цін

Представництво Національного банку України пояснило, що призвело до понаднормового, якщо брати до уваги попередні прогнози держрегулятора, підвищення цін, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Вищі показники інфляції, ніж раніше давали прогнози НБУ, у відомстві пов’язують з вищими темпами підвищення цін на сиру продукцію та посилення впливу адміністративних факторів. Представники Нацбанку відмітили, що в останньому місяці підвищилися ціни на м’ясні вироби,сири, туристичні послуги, закладів громадського харчування, готелів тощо. Так на продовольчу продукцію ціни підвищились за останній місяць на 4,7 %.
Варто нагадати, що днем раніше рішенням Кабінету міністрів було скасовано законодавчу норму про державне регулювання вартості продуктів харчування. Представники уряду пояснили, що відповідне рішення було прийнято з метою знизити адміністративний тиск на бізнес, усунути надмірне втручання державних органів в процеси економічної сфери, покращення можливостей для розвитку конкуренції та дебюрократизації. Урядова постанова почне діяти з 1 липня поточного року.