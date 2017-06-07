7 июня цены на нефть продолжают снижаться

Сегодня, 7 июня, нефть продолжила дешеветь на фоне опасений, связанных с ростом добычи в Соединенных Штатах. Как информирует replyua.net, мировые цены на черное золото продолжили снижение из-за обеспокоенности инвесторов по поводу пересмотра прогноза по уровню добычи в США.
В Министерстве энергетики прогноз был повышен по сравнению с маем этого года – до 9,3 миллионов баррелей в сутки. Ожидается, что ежедневная добыча в 2018 году составит 10 миллионов баррелей, что превысит предыдущий рекорд по добыче нефти в 9,6 миллиона баррелей в день, установленный в 1970 году. Впрочем, некоторые аналитики уверены, что рост добычи черного золота в Америке скоро начнет снижаться, а цены на нефть снова вырастут.
Кроме того, в США сокращаются запасы, и это, в свою очередь, тоже может привести к росту цен. По состоянию на 11 часов 25 минут баррель черного золота торговался по 49,68 долларов, и такая негативная тенденция на утренних торгах продолжается.