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Увеличивается приток иностранных инвестиций в Украину

Увеличивается приток иностранных инвестиций в Украину
За прошлый год чистый приток иностранных инвестиций в Украину возрос до трех миллиардов четырехсот миллионов долларов, в то время, как годом ранее сумма достигала трех миллиардов, информирует replyua.net со ссылкой на данные Национального банка Украины.

В Нацбанке подчеркнули, что в 2015 и 2016 годах огромная часть этих инвестиций была обеспечена поступлением в банковский сектор. Она достигла двух миллиардов двухсот миллионов долларов, или 67 процентов от общего объема. Поступление этих инвестиций в банковский сектор осуществлялось за счет переоформления долга в уставной капитал. Перед нерезедентами сокращение задолженности по межбанковским кредитам достигло 2 миллиардов 200 миллионов долларов, а в 2015 году эта сумма составляла 3 миллиарда 600 миллионов долларов.

Помимо этого, в Нацбанке отметили, что ускорилось уменьшение объемов наличной валюты вне финансовых учреждений – до 4 миллиардов 700 миллионов долларов. В 2015 году эта сумма достигала 1 миллиарда 800 миллионов долларов. Однако эксперты считают, что в текущем году уровень прямых иностранных инвестиций в Украину начнет снижаться. Их размер не превысит полутора миллиардов долларов.
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