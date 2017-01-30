В Україні зросла кількість крадіжок грошей з банківських карток

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

У порівнянні з минулим роком у нашій державі кількість крадіжок з банківських карток зросла в тричі. За інформацією replyua.net, загалом було викрадено більше трьохсот мільйонів гривень. Є декілька способів заволодіння даними пластикової картки. Проте причина крадіжки – людська необережність.Один із способів спустошити банкомат – запустити комп’ютерний вірус. Саме таким способом діяла банда крадіїв у Києві, яка була затримана правоохоронцями. За рік зловмисники придумали й вдосконали засоби пограбування. Спосіб викрадення називається скімінг. Через спецобладнання викрадають номер картки та пін-код. Потім користувач отримує повідомлення на мобільний, що з рахунку знято кошти. Ще один прийом викрадення готівки з банкомату - використання накладки та клею. Так званий кештрепінг популярний і в Україні. Банкіри за допомогою антискімінгових накладок і камер спостереження можуть навіть спіймати злодіїв. Набагато важче боротися із шахраями, які використовують вішинг . Це метод шахрайства через мобільний телефон. Його мета – витягти з користувача всю інформацію про картку.Щоб убезпечити себе від авантюристів варто дотримуватися трьох елементарних правил. Перш за все знімати гроші в людних місцях. Також перевіряти картоприймач, який має міцно триматися. І останнє, вводячи пін-код, прикривати клавіатуру рукою. Законодавством України за інтернет-шахрайство передбачений лише штраф.