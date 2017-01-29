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Курс національної валюти та її вплив на вартість морепродуктів

Курс національної валюти та її вплив на вартість морепродуктів
Із початком нового року делікатесом для українців стали морепродукти. Адже ціна на них зросла в рази. І все через постійне коливання гривні на валютному ринку. За статистикою минулого 2016-го року українці з’їли риби аж на третину більше, ніж у кризовому 2015-му.

Гривня падає – росте в ціні риба. Тому доступнішими для українців рибні продукти не будуть. Так вважає Генеральний директор асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний. Українці їдять рибу наполовину менше, ніж рекомендує всезнавець ООН через її дорожнечу. Громадяни України більше купують імпортну заморожену рибу: оселедець (50 грн), хек (61 грн), скумбрію (90 грн), салаку та мойву (20/44 грн) і лосось (172/375 грн). Ціни не дешеві. На український ринок рибу привозять із Норвегії, Ісландії, Естонії, Канади та США. Найбільше у ціні росте норвезький лосось, який імпортують кожного тижня. А вже в Україні до вартості додають транспортні витрати, націнку магазинів, податок і прибуток імпортерів.

Через таку ситуацію з гривнею українці у 2017-му їстимуть морську рибу не два рази на тиждень, а раз у місяць. Тай таку розкіш дозволити собі зможуть не всі громадяни.
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