В Украине могут подешеветь кредиты для населения

В этом году потребительские кредиты для украинцев могут заметно подешеветь, однако снижение процентных ставок будет постепенным, сообщает replyua.net со ссылкой на Finclub.
По словам Виталия Ваврищука, главы департамента финансовой стабильности НБУ, процентные ставки обязательно снизятся, поскольку в Украине замедляется инфляция, однако прогнозы на текущий год остаются осторожно-позитивными. В свою очередь, Олег Пахомов, директор по рискам банка Кредит Днепр, заявил о том, что в этом году снижение ставок по кредитам может составить от трех до четырех процентов, и оно будет происходить медленно, поскольку депозитные ставки в Украине остаются очень высокими.
По словам Романа Шпека, советника президента Альфа-Банка, если инфляция в стране не превысит десяти процентов в текущем году, ставка по депозитам уменьшится, и будет не выше 14 процентов. Эксперты отметили, что при самом позитивном прогнозе к концу года ставки по кредитам для населения могут опуститься до 15 процентов годовых, а некоторые финансовые учреждения уже сейчас предлагают украинцам кредиты под 18 процентов годовых.