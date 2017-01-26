В Украине снизятся ставки по кредитам

Кредитование в Украине продолжит «дешеветь», однако снижения процентной ставки по кредитам нужно ожидать только во второй половине года, и оно должно составить от 3 до 4 процентов, информирует replyua.net со ссылкой на Finclub. По словам Олега Пахомова, директора по рискам банка «Кредит Днепр», снижение процентных ставок ожидается в течение этого года, но оно будет постепенным, не больше четырех процентов, и так будет происходить из-за высоких депозитных ставок.
Также Пахомов отметил, что ограниченная ликвидность банков будет оказывать дополнительное давление на возможность выдачи долгосрочных кредитов. «Сроки размещения депозитов постоянно растут, однако сейчас они все равно не превышают одного года», отметил эксперт. Однако другие аналитики считают, что существует несколько факторов, которые затормозят снижение процентных ставок по кредитам.
К примеру, в Нацбанке обеспокоены процентной политикой всех государственных учреждений, которые пытаются завысить стоимость привлечения средств от населения. Впрочем, уже сейчас некоторые банки начали выдавать кредиты под 18 процентов годовых.