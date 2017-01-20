Эксперты предрекают резкий рост добычи сланцевой нефти и газа в США

Влад Пономарь сообщает подробности экономического прогноза о росте сланцевой добычи черного золота в США в феврале, который недавно сделали эксперты, - передает replyua.net.
Финансовый аналитик на своей странице в Фейсбуке пишет, что Энергетическая информационная администрация США опубликовала на этой неделе отчет, согласно которому в следующем месяце ожидается резкий рост сланцевой добычи нефти в США. По данным этого отчета американские нефтедобывающие компании планируют увеличить активность буровых установок, достигнув огромных объемов добычи – 4,748 баррелей в сутки. Однако, как известно, несмотря на эти прогнозы, цена на нефть продолжает оставаться на уровне 18-месячного максимума и не снижается.
Пономарь пишет, что в феврале также ожидается рост добычи газа сланцевым способом, который остановится на уровне 48 миллиардов кубических футов в день. Блогер объясняет, что несмотря на эти данные, цены на нефтегазовом рынке продолжают оставаться на прежнем уровне потому, что американская администрация публикует свои отчеты с запозданием, в отличие от сервисной компании Baker Hughes, на отчеты которой ориентируются участники рынка. В то же время, согласно отчетам американского ведомства, в декабре компании США пробурили 712 скважин, из низ 545 полностью завершены. Таким образом в США на данный момент максимальное число скважин – 5379.