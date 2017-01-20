Цены на нефть могут резко упасть - аналитик

Финансовый аналитик Влад Пономарь пишет, что в ближайшее время цены на нефть могут упасть. Такие выводы он делает на основе информации, предоставленной Citigroup, - передает replyua.net.
Блогер пишет, что аналитики Citigroup в своем последнем обзоре сообщают, что в ближайшее время может произойти резкий скачек цен на нефть. Цены могут резко снизиться из-за увеличения сланцевой добычи нефти в США. Он пишет: «Еженедельные данные по запасам нефти, публикуемые Министерством энергетики Соединенных Штатов Америки, будут сильно сказываться на ценах до конца следующего месяца, из-за увеличения импорта и наступления периода техобслуживания на нефтеперерабатывающих заводах».
Также финансовый аналитик прогнозирует, что «вне «картеля» будет усиливаться «медвежий тон» в течение первых четырех месяцев - это связано с тем, что страны, не входящие в ОПЕК и Российская Федерация, навряд ли будут соблюдать договоренности по уменьшению объемов добычи нефти. Пономарь подчеркивает, что текущая позиция по фьючерсам на нефть в размере 760 миллионов баррелей также влияет на рынок. По его мнению, любые негативные новости, вроде расширения сланцевой добычи нефти в США либо роста экспорта или добычи нефти в нефтедобывающих странах может привести к сокращению длинных позиций по фьючерсам, а значит падению цен.