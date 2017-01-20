Закривається Липецька кондитерська фабрика Roshen

Керівники корпорації «Roshen» прийняли неоднозначне рішення – припинити діяльність своєї кондитерської фабрики у Липецьку, Росія. Відповідне рішення було опубліковано на офіційному сайті компанії, пише «ЛІГА.net», передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що дане рішення було прийнято на політичному та економічному підґрунті. У компанії пояснили, що повну зупинку виробництва, консервацію виробничих та інфраструктурних об’єктів заплановано виконати до травня поточного року. Як відомо, на майно кондитерської фабрики «Рошен» у Липецьку було накладено арешт у зв’язку з порушеною кримінальною справою, і тепер продаж потужностей являється неможливим.
Крім того у самій компанії наголосили, що ще з 2013 року виробництво продукції на Липецькій фабриці скоротилося близько в тричі. Причиною тому, за словами керівництва «Roshen», стало необґрунтоване заборона від Росспоживнагляду в 2013 році та дискредитація діяльності Липецької фабрики в українських та російських мас-медіа. Крім того в ті часи різко знизилась купівельна спроможність російських громадян. Також через скорочення виробництва на фабриці постійно проводилося скорочення кадрів.