Гривна и доллар: прогноз на ближайшее будущее

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По некоторым прогнозам, обменный курс в ближайшее время совершит такой же скачок, как и в прошлом году - однако впоследствии всё же вернётся к своему начальному низкому уровню. Пока конкурентоспособность ещё не так прочно стоит на ногах, а инвестиционные проекты создаются неохотно, гривна продолжает девальвировать: в данных условиях это её естественное состояние. Но такое состояние не может продолжаться бесконечно – в ближайшем будущем, возможно, произойдут благоприятные изменения курса, которые, однако, в общем итоге не сильно скажутся на обменном курсе.На данный момент обменный курс идёт вверх – все предпосылки указывают на то, что с гривной повторится та же ситуация, что и в прошлом году. Вот на каких экономических аспектах, происходящих на сегодняшний момент, хочется заострить особое внимание:- Восстановление экспорта. С недавнего времени ситуация внешнего рынка нам благоприятствует. Колеблясь, ресурсная цена медленно, но верно всё же поднимается вверх. Однако валютная выручка наращивает обороты пока довольно неохотно: декабрь и январь не отражают особенно быстрого темпа роста;- Малый дефицит текущих операций. В сравнении с 2013 годом можно отметить снижение девальвирующего потенциала гривны;- Монетарная причина является основной для колебаний на валютном рынке в данный момент – здесь сыграли роль как напряжение вокруг национализации Приватбанка, так и мощное разовое впрыскивание гривны в систему современной экономики, которое привело к резкому скачку курса вверх;- Начало 2017 года ознаменовалось таким же резким скачком роста гривны, как и в начале прошлого года, после того как внушительные оставшиеся средства в казне за короткий срок оказались в экономическом обороте. Но, в отличие от прошлого года, в начале этого некоторую роль сыграла также и некоторая напряжённость в обстановке вокруг национализации Приватбанка.1. Скорее всего, обменный курс сможет совершить такой же резкий скачок и такое же плавное падение к низким цифрам - именно так, как и в прошлом году;2. Резкого снижения курса и непредсказуемого роста девальвации не состоится – по некоторым прогнозам, усреднённая цифра за год будет равняться 28,5 UAH/USD, а на конец 2016 года - 30 UAH/USD;3. Стоит также упомянуть то, что от искусственного падения курса гривны может спасти планирование. Минфин и НБУ, планируя бюджетные расходы, в том числе и так называемых полуэмиссионных прибылей, смогут уберечь гривну от обвальной девальвации. На самом деле планирование – самый простой способ уберечь обменный курс от непредвиденных и нежелательных скачков.