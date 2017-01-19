Блумберг дал сенсационный прогноз по украинской гривне

Агентство Блумберг опубликовало новый прогноз, согласно которому инфляция в Украине будет намного выше, чем девальвация гривны, сообщает replyua.net.
В своем докладе аналитики подчеркнули, что украинская национальная валюта в текущем году может стать одной из самых стабильных валют во всем мире, однако инфляция в стране может превысить десять процентов. Кроме того, коэффициент риска для Украины в этом году эксперты оценили всего в 21,5 процентов. Украина находится далеко не на первом месте в списке государств, где ожидается самый высокий уровень инфляции. К примеру, по прогнозам экспертов, в Аргентине он может достигнуть почти 24 процентов, в Египте – 17 процентов, в Нигерии – 12,6 процентов, в Гане – 11,8 процентов.
Однако лидером рейтинга с самым высоким инфляционным риском стала Венесуэла, где прогнозируемый уровень инфляции может превысить 400 процентов! Самой стабильной страной в этом году эксперты называют Швейцарию, где уровень инфляции не превысит 0,3 процентов. Нужно отметить, что ВБ также дал прогноз по Украине: согласно оценкам аналитиков, уровень инфляции составит восемь процентов.