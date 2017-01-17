Курс фунта стерлингов резко снизился

Издание «Independent» пишет, что после ночных торгов курс фунта стерлингов относительно доллара США и евро снизился. В результате, сегодня в обменных пунктах Европы 1 евро был дороже 1 фунта стерлингов, - передает replyua.net.
В результате падения курса 1 фунт стерлингов сегодня в обменных пунктах на вокзалах и в аэропортах стоил всего 97,4 цента. На межбанковском рынке курс был намного выше – за один фунт стерлингов давали 1,14 евро и 1,2 доллара США. В то же время, финансовые аналитики отмечают рекордное падения курса фунта стерлингов в течение последних 15 лет. В 2002 году 1 фунт стерлингов стоит 1,38 евро и 1,7 доллара. Таким образом, за последние 15 лет он обесценился на 17% по отношению к евро и на 30% по отношению к доллару. Также 1 фунт сегодня равнялся 1,22 швейцарской кроны – их соотношение также меняется не в пользу британской национальной валюты.
По мнению экспертов, падение курса фунта может серьезно ударить по финансовому положению около трети британских семей. Последние исследования показали, что 34% британцев предпочитают отдыхать в стране – именно для них падение курса национальной британской валюты и будет иметь решающее значение.