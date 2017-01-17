Нацбанк заявил об увеличивающемся количестве депозитов в гривне

Гривневые депозиты в украинских банках продолжают расти, и по итогам прошедшего года денежная масса увеличилась до 1101,6 миллиардов гривен, или на 10,8 процентов.
Как передает replyua.net, такие данные денежно-кредитной статистики Нацбанк предоставил за декабрь прошлого года. В сообщении НБУ говорится о том, что остатки в гривневом эквиваленте по депозитам достигли роста почти в девять процентов по итогам прошлого года, а в декабре они выросли сразу на четыре процента. Что касается депозитов в долларах, то их количество давно не меняется, и граждане Украины все чаще начали отдавать предпочтение депозитам в национальной валюте. Более того, в декабре прошедшего года снижение валютных депозитов достигло почти двух процентов.
В Нацбанке подчеркнули, что гривневые депозиты бизнеса увеличились сразу на двенадцать процентов по итогам прошлого года, а в долларовом эквиваленте депозиты бизнеса подросли всего на 3,3 процента. Также в прошлом году украинские банки продолжили наращивать портфель корпоративных кредитов. В национальной валюте остатки по кредитам возросли более чем на 22 процента.