Финансовый аналитик объяснил, почему растет курс валюты

Финансовый аналитик Влад Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, почему начал расти курс валют по отношению к гривне и чего стоит ожидать на валютном рынке в ближайшем будущем, - передает replyua.net.
Пономарь сообщат: «Во-первых, пока ничего страшного и нового не произошло. Курс 27,20 был заложен в бюджет-2017. И это значение средневзвешенного годового курса было известно еще летом 2016. Всю эту неделю курс на межбанке был близок к расчетному: от 27,20 в понедельник до 27,75 в пятницу. Т.е. ослабление гривны сейчас – это объективный процесс и подгонка курса к расчетному. Естественно, таким образом НБУ старается сбалансировать наш дефицитный бюджет. Минималку подняли, 2% с продажи валюты отменили, бюджетных расходов стало больше и девальвация гривны – один из источников подлатать и наполнить бюджет».
Аналитик подчеркивает, что зимнее ослабление гривны – обычное сезонное явление, связанное со снижением деловой активности. Он пишет: «Достаточно взглянуть на архив межбанковского курса. Зимой 2016 была в точности такая же ситуация. 27.35 на межбанке в феврале (и до 30 на наличке) и 24.79 в июле. Т.е. спрос на валюту зимой значительно превышает предложение. Предложение иностранной валюты зимой всегда ограниченно – сейчас, например, экспорт зерна почти остановился, экспортная выручка падает, а спрос на валюту растет. Особенно это актуально для импортеров энергоносителей, спрос на которые резко растет из-за холодов и снегопадов».
Он напоминает, что в декабре традиционно щедро бюджетникам и пенсионерам платит Минфин – предновогодние декабрьские выплаты в 2 раза превосходят стандартный месячный показатель. Пономарь объясняет: «Средства идут на все программы и потребности, которые были недофинансированы в течение предыдущих 11 месяцев, к которым добавляется авансовая выплата пенсий за январь. Вся эта избыточная гривна давит на курс».
Также, по мнению Пономаря, на курс сейчас также традиционно давит значительный разрыв между котировками безналичного доллара на межбанке и наличным рынком, который становится основным драйвером роста межбанковских котировок. Финансовый аналитик подчеркивает, что особую роль в падении курса гривны относительно иностранных валют сыграли еще несколько новых факторов, в числе которых: эмиссия гривны, которую Нацбанк провел под новый году в сумме 63 миллиарда гривен; национализация «Приватбанка», в результате которой люди массово забрали из него депозиты и деньги на счетах, что сильно подорвало курс; банкротство банков «Михайловский и «Платинум», которые должны выплатить вкладчикам более 5 миллиардов гривен; активная покупка валюты под выплаты дивидендов; предновогодние возвраты НДС.
В то же время, Пономарь заверяет: «Паниковать, уверяю вас, нет смысла. Курс немного ослаб, и тут как тут вылезли проплаченные из-за поребрика «консервы» с прогнозами: караул, ждите доллар по 50. Даже 30 на межбанке не будет (30 можем лишь временно пощупать на черном)». Он объясняет: «Во-первых, НБУ в случае чрезмерных колебаний на валютном рынке, будет выходить на межбанк с валютными интервенциями, обладая достаточным количеством золотовалютных резервов для этих целей. Во-вторых, никуда не делись факторы, которые способствуют укреплению курса национальной валюты: рекордный урожай, появились хорошие новости для украинской металлургии - сейчас сложилась благоприятная ценовая конъюнктура для продукции наших металлургов. В-третьих, в феврале мы ждем новый транш от МВФ. И если НБУ не будет насиловать печатный станок, то весной-летом гривна, как всегда, укрепится, до или чуть ниже заложенного в бюджет курса 27.2. Вот вокруг да около этого значения и будем ходить весь год».