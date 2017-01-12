После сокрушительного падения цены на нефть опять растут

Накануне Министерство энергетики США обнародовало новые данные об увеличении запасов черного золота в стране, что спровоцировало резкий обвал цен на мировом рынке нефти, информирует replyua.net.
Однако на утренних торгах в четверть нефтяные котировки снова растут, и по состоянию на 10 часов 15 минут по киевскому времени баррель нефти торгуется по 55,2 долларов. 11 января цены на черное золото опускались до 53 долларов за баррель, и это абсолютный антирекорд за последние несколько недель. Информация из Соединенных Штатов оказывает сильнейшие влияние на мировой рынок черного золота, несмотря на то, что в конце прошлого года были достигнуты договоренности о сокращении добычи нефти.
Напомним, что в конце ноября прошло заседание стран ОПЕК в Вене, где было принято соответствующее решение, а спустя несколько дней после этого в Вене также встретились представители государств, не входящих в ОПЕК. Они договорились о сокращении добычи черного золота почти на 600 тысяч баррелей в сутки, из них триста тысяч «взяла на себя» Россия. Однако эти решения не способствовали росту стоимости нефти.