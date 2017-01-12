Во Франции спрогнозировали исчезновение евро

Эммануэль Макрон, один из кандидатов в президенты Франции, считает, что уже через десять лет валюта евро исчезнет в Европе, и страны вернутся к своим национальным валютам, информирует replyua.net со ссылкой на Эспрессо. По словам Макрона, работа над евро по-прежнему не завершена, и эта валюта долго не просуществует, если не провести жесткие реформы.
«Планировалось, что евро будет наравне с долларом и даст какое-то преимущество Европе в том, что касается ее суверенитета. Однако введение евро не способствовало единению и международному суверенитету Евросоюза», заявил французский политик. По его словам, что касается Франции, то власти страны в самое ближайшее время должны провести модернизацию системы образования, чтобы стимулировать рост экономики, а также полностью реформировать рынок труда.
«Германия должна уже наконец признать, что рост экономики в Евросоюзе возможен только при инвестициях, а не при жесткой экономии. Блокирование таких реформ происходит только из-за недоверия между странами», подчеркнул Макрон. По его мнению, евро так и не стал для Германии «серьезной» валютой, и скоро он может исчезнуть.