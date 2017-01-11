Доходи росіян знижуються 25 місяців поспіль – ВШЕ

Російські економісти порахували, які доходи мають громадяни Російської Федерації, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Каспаров.ру».
Дослідження експертів російського Національного дослідницького університету «Вища школа економіки» засвідчили значний спад добробуту мешканців Російської Федерації. Так, сьогодні, одинадцятого січня, економісти опублікували черговий звіт, у якому порахували, що середні доходи на душу населення у Росії сягнули позначки тридцять тисяч вісімсот рублів – цей показник знаходяться на рівні дев’яноста чотирьох відсотків аналогічного показника минулого року.
Автори звіту наголошують, що, з огляду на статистичні дані, якими вони володіють, станом на листопад 2016 року реальні доходи громадян Російської Федерації падають вже двадцять п’ятий місяць поспіль. Якщо порівнювати з жовтнем 2014 року (це був останній місяць, коли доходи росіян ще показували зростання), то мешканці Російської Федерації збідніли майже на тринадцять відсотків. Зауважимо, раніше експерти ВШЕ наголошували, що зростання соціальної нерівності між громадянами Російської Федерації може призвести до загострення глобальних ризиків 2017 року.