Що буде з реальними доходами українців у 2017 році

Напередодні 2017 року уряд Гройсмана та владна коаліція вирішили зробити українському народу новорічний подарунок у вигляді підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень. Про таку небачену щедрість влади масово заговорили на всіх телеканалах. Сам Володимир Гройсман пояснив ріст мінімалки тим, що пора нарешті думати про те, як живе проста людина. І пригрозив наслідками тим, хто буде платити зарплату менше як 3200 гривень. До цієї риторики підключилися нардепи з «Народного фронту» та «Блоку Порошенка». Та й сам президент дав зрозуміти, що росту мінімалки бути. Але чи дійсно такий крок правлячої влади приведе до реального зростання доходів українців? Чи відчують на собі рядові громадяни покращення життя вже у 2017 році?
Те, що українці живуть бідно, а їх зарплати є мізерні, відомо давно і всім. Звинувачувати тут можна як недолугу владу, так і самих українців, які чомусь на виборах голосують за різні сумнівні політичні проекти і представників олігархії. А вже потім починають нарікати не своє бідне життя. Те, що зарплати і пенсії піднімати потрібно, теж ніхто не сумнівається. От тільки спочатку уряд мав би не допустити різкого зубожіння населення, катастрофічного падіння гривні та створити міцний фундамент для росту економіки. Ріст ВВП має бути не на рівні 1% чи 2% процентів у рік. А хоча би 5%, а краще і всі 10%, зважаючи на те як ми відстали від країн Європи і не лише за рівнем життя. Проте уряд обрав стратегію зростання мінімальних зарплат, не потурбувавшись про закладення надійного фундаменту для такого росту. За цих умов підвищення у цифровому вираженні може обернутися нульовим ефектом у плані зростання реальних доходів. Бо який сенс з того, що вам підняли зарплати, якщо ріст цін не дозволить відчути потрібного ефекту?
Показники росту економіки у 2017 році не надто оптимістичні. Збільшення ВВП на 2 – 3% є не стільки економічним відродженням, скільки позитивною корекцією після обвалу. Це не той темп, який потрібний Україні. З одного боку, зростання мінімальних виплат могло б стимулювати внутрішній попит і надати поштовх для прискорення економіки. З іншого, різке зростання мінімалки на фоні слабкого приросту економіки здатне дати протилежний ефект і сприяти росту цін. Вже зараз ми спостерігаємо новий виток нестабільності на фінансовому ринку. Гривня знову впала. У багатьох регіонах України почався ріст цін на пальне і на транспортні перевезення. Ціни на проїзд вже виросли в межах 20 – 30%. Зростання вартості бензину приведе до зростання собівартості продукції як промислового, так і не промислового значення. Адже виросли витрати на її перевезення. Це стане поштовхом для системного підвищення цін у всіх секторах. Хоча уряд і НБУ прогнозують нам інфляції на рівні до 10%, реальні ж цифри можуть виявитися значно більші. В українців вже є гіркий досвід, коли влада запевняє, що ціни стабільні, але це ніяк не підтверджується цінниками у магазинах та у платіжках за комунальні послуги.
2017 рік буде роком, коли інфляція намагатиметься з’їсти зростання мінімальної зарплати. Кабміну не вдалося приборкати ріст цін. Навпаки, він самоусунувся від їх контролю. Безумовно, це матиме наслідки для доходів громадян. Якими є основні загрози для гаманців українців у цьому році? Нам варто чекати зростання цін на пальне, продукти, комунальні послуги, а також остерігатися нового циклу знецінення гривні. Якщо національна валюта буде стабільна, то втримати ріст цін у прийнятних кордонах вдасться. Якщо ж НБУ, влада та різні клани і спекулянти ігноруватимуть важливість фінансової стабільності і гратимуться у валютні гойдалки, значного росту цін не уникнути. А з ним і повного нівелювання так званого новорічного подарунку Гройсмана. Але і без можливого падіння гривні нас і так очікує нова хвиля подорожчання. Так, продукти у ціні можуть вирости за рік на 15 – 20%. Особливо вагомі підстави для підвищення вартості м’ясної та молочної продукції. Товари промислового призначення не повинні особливо вирости у ціні. Однак, знову може подорожчати імпортна техніка, яка дуже залежить від курсу валют. Єдине, що відносно може порадувати українців, так це те, що ринок нерухомості і автотранспорту навряд чи демонструватиме позитивну цінову динаміку. По-перше, в українців не так багато грошей на купівлю житла. По-друге, старі авто з їх витратами на дороге паливо не будуть користуватися великим попитом, що може підштовхнути процеси падіння цін. Можливо, вдасться дещо знизити ціни на ліки, якщо буде усунута корупційна складова при їх ввезенні в Україну.
А ось у комунальній сфері можлива нова хвиля підняття тарифів. Вартість електроенергії має подорожчати з 1 березня десь на 25- 30%, що передбачено раніше затвердженим планом уряду Яценюка. Щодо цін на газ, то влада закидає пробні обіцянки про можливий перегляд його вартості у бік зменшення. Але сумнівно, що піде не такий крок. Зате можливий інший сценарій. Як відомо, Україна закуповує велику частину газу і саме імпортний газ є основою для розрахунків тарифу на опалення. Ціни на газ на світовому ринку цього року можуть вирости до 250 доларів за тисячу кубометрів через ріст цін на нафту. А це означає, що може вирости його вартість для населення з нинішніх 6800 гривень до 8500 – 9500 гривень. Крім того, очевидно знову подорожчає вода та інші комунальні послуги. Не потрібно забувати й про те, що офіційна мінімальна зарплата на рівні 3200 гривень вплине на призначення субсидій. В когось їх можуть забрати, а комусь доведеться за місяць платити не скромні 200 – 300 гривень, а відчутніші 600 – 1000 гривень. А це означає, що підвищення зарплат буде у значній мірі нівельоване..
Тож чи стане 2017 рік переломним у плані зростання доходів населення? Навряд чи. Слабке і невпевнене економічне зростання без структурних реформ не дозволяє створити для цього необхідний фундамент. Єдине, на що можна сподіватися, так це не те, що доходи українців цього року можливо не падатимуть, оскільки і так впали дуже відчутно. Далі падати нікуди. Тому може відбутися певна стабілізація на поточному рівні. Але і на значне зростання добробуту очікувати не потрібно. Крім того, існують ризики зовнішнього характеру. 2017 рік може принести нам чимало сюрпризів, багато з яких є неприємними. Якщо буде нова хвиля російської агресії на Донбасі, це звісно ж вплине на економіку і не дозволить вирости доходам українців.