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Всемирный банк определил главные риски для мировой экономики в 2017 году

Всемирный банк определил главные риски для мировой экономики в 2017 году
Проведение политики протекционизма – это самый главный риск для экономики во всем мире в наступившем году. Как передает replyua.net, такое мнение озвучила Франческа Онсорг, которая составила доклад Всемирного банка Global Economic Prospects.

«Протекционизм является первым и главным экономическим риском, указанным нами в тексте доклада. К тому же, факт неопределенности, вызванный более ужесточенной политикой, одновременно с протекционизмом, достаточно длительное время будут негативно влиять на инвестиции. В свою очередь, это способно стать причиной длительногог периода волатильности на рынке и стабильной работы финансового сектора», - заявила Онсорг. Кроме того, во Всемирном банке беспокоятся в связи с сокращением возможностей роста экономики мира. «Этот факт мы отмечали в нашем предыдущем отчете и сейчас тоже хотим акцентировать внимание на снижение наших прогнозов по поводу роста мировой экономики», - заявила Франческа Онсорг.

Недавно ведущие экономические эксперты выступили с предупреждением о том, что мировая финансовая система оказалась под угрозой стабильной работы в связи с тем, что китайская экономика замедлила свой рост.
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